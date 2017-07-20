Во время реконструкции Мурманского областного драматического театра элементы культурного наследия будут сохранены

Заместитель губернатора Евгений Никора вчера проинспектировал ход работ по реконструкции Мурманского областного драматического театра. Предыдущий капитальный ремонт здания, построенного в 1958-1960 годах, проводился более тридцати лет назад, с тех пор осуществлялись лишь выборочные работы. Современный проект реконструкции театра предполагает замену инженерного и сценического оборудования, реконструкцию главного корпуса, снос вспомогательного и строительство на его месте производственно-бытового корпуса.

Действующей редакцией государственной программы на реконструкцию Мурманского областного драматического театра в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей. Как отметил Евгений Никора, планируется, что техническое оснащение театра в будущем позволит решить вопрос его многозадачности. Новым проектом предусмотрена возможность не только расширения направлений работы театра, но и проведения статусных областных мероприятий.

«Каждый день здесь, на площадке, присутствуют представители региональных профильных ведомств, специалисты драмтеатра и Управления капитального строительства Мурманской области. Внимание к объекту колоссальное, но при этом ключевое значение должно придаваться профессионализму и ответственности подрядной организации. На сегодняшний день темпы выполнения работ нас устраивают», – подчеркнул Евгений Никора.

Важная составляющая объекта – новый производственно-бытовой корпус. Как пояснил заместитель директора драмтеатра Фэрит Муракаев, проектом в нём предусмотрено размещение производственных мастерских (столярная, слесарная, механическая, бутафорская, художественная), складских помещений для хранения декораций, костюмов, автомобильного бокса, помещений инженерного обеспечения. Благодаря тёплому переходу в любое время года артисты смогут свободно перемещаться между вспомогательным и главным корпусами.

Евгений Никора также проверил ход ремонта кровли главного здания театра. Начальник Управления капитального строительства Мурманской области Ирина Вабищевич подчеркнула, что конфигурация, многоуровневость кровли, её покрытие и основные материалы являются предметами охраны объекта культурного наследия регионального значения и будут сохранены.

Также Ирина Вабищевич рассказала заместителю губернатора о планах по наружной и внутренней отделке здания. Основные объёмно-планировочные решения останутся понятными и знакомыми, при этом новое пространство будет адаптировано под современные нормы и стандарты. При внутренней отделке запланированы в том числе реставрация главной лестницы и создание новых витражей, будут отреставрированы и вписаны в новое пространство две мозаики в главном прогулочном фойе для гостей – они также являются предметами охраны объекта культурного наследия регионального значения.