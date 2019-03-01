Во время ремонта на ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» прошла и смена командиров

На флагманском корабле ВМФ России – тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вчера состоялась церемония прощания с экипажем прежнего командира – капитана 1 ранга Сергея Артамонова, который назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота. Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов. Ранее момента он в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля.

В ходе торжественной церемонии капитана 1 ранга Сергея Артамонова поблагодарил за совместную службу командир соединения ракетных кораблей Северного флота контр-адмирал Феликс Меньков и подарил ему модель ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Как сообщает пресс-служба СФ, капитан 1 ранга Сергей Артамонов прибыл на крейсер лейтенантом – выпускником военно-морского вуза и прошёл служебный путь до командира корабля. Он был седьмым командиром крейсера и командовал им около восьми лет – дольше, чем кто-либо другой. Под его командованием ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» совершил несколько дальних походов в Средиземное море. В период последнего из них впервые в истории ВМФ России авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики.