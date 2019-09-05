Во время «ШаньгаФеста- 2019» Елена Владимировна раскроет секреты приготовления традиционной саамской кухни

7 и 8 сентября в Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми, пройдёт Международный гастрономический фестиваль финно-угорской кухни «ШаньгаФест-2019».

На празднике национальной кухни соберутся повара и творческие коллективы из Республик Коми, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Мурманской области, а также зарубежные участники из Финляндии. Гостям предложат разнообразное меню, составленное из блюд, приготовленных по старинным рецептам и современным кулинарным технологиям.

Мурманскую область представит член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области, председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Родовая община - Пуаз» («Олень») Елена Владимировна Толстенко. В рамках фестиваля Елена Владимировна раскроет секреты приготовления традиционной саамской кухни, а также проведет мастер-класс по плетению из шерсти.

Впервые «ШаньгаФест» прошёл в 2017 году, тогда коми выпечка была торжественно нанесена на «Вкусную карту России», повара этнопарка поставили рекорд: диаметр испеченной ими шаньги с ягодами превысил 4 метра.