Мурманская область. Арктика01.10.18 12:56
Во время соревнований по спортивному ориентированию нашли полуистлевший труп
Вчера, 30 сентября, в Апатитах проходили соревнования Чемпионата и Первенства города по спортивному ориентированию в районе дороги на аэропорт.
Во время соревнований в районе приусадебных участков, на краю поля, спортсменами при поиске очередного КП был найден полуистлевший труп человека. Около 16 часов на место страшной находки был вызван наряд полиции.
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