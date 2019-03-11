Во время соревнований по спортивному рыболовству 59 Праздника Севера учащихся на крючок попалась и одна щука

10 марта в Мурманске на озере «Семёновское» состоялись соревнования по спортивному рыболовству 59 Праздника Севера учащихся. В них приняли участие 30 учащихся (в том числе 5 детей вне конкурса) из 4 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Мончегорск и Апатиты. Юноши и девушки 17 лет и младше соревновались в спортивной ловле на мормышку со льда. Всего было поймано, зафиксировано судьями и выпущено обратно в водоём 63 рыбы, среди них были корюшка, колюшка, 13 окуней и 1 щука.

Помимо школьников вне основного конкурса в соревнованиях приняли участие и самые маленькие жители города Мурманска с 4 до 8 лет. Малышам в их первых рыболовных начинаниях помогали мамы и папы. Среди юных рыболовов 1 место занял 8-летний Виктор Виноградов, поймав 8 рыб, в том числе окуня длиной 32 см, в течение одного часа.

Абсолютными чемпионами 59 Праздника Севера учащихся среди девушек стали: Александра Логинова, 8-летняя участница команды города Оленегорска, она же была и самой юной участницей и 16-летняя Полина Шалавина из города Мурманска. Илья Блинов из города Мончегорска, поймав 12 рыб, стал абсолютным чемпионом 59 Праздника Севера учащихся среди юношей.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в номинации «Первая выловленная рыба» победителем стал Анатолий Колосов, участник команды города Мончегорска, поймавший рыбу на 7 минуте соревнований. В номинации «Самая большая выловленная рыба» победу одержал 10-летний Вадим Новожилов, спортсмен из команды города Мурманска, поймавший щуку размером 32 см. В номинации «Самый юный участник» награду получил 9-летний Егор Трефилов из города Мурманска.

Все победители в номинациях получили наборы рыболовных снастей от сети рыболовных магазинов «Рыбачим вместе».

В командном первенстве кубок победителя завоевала команда города Мурманска, на 2 месте команда города Мончегорска, на 3 месте – команда города Оленегорска.

Победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами с логотипом Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся.