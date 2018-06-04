Во время совместной выпивки в баре 57-летний мурманчанин украл 5 тысяч рублей у собутыльника

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Мурманска, 1949 года рождения. Заявитель рассказал полицейским, что неизвестный ему человек похитил пять тысяч рублей, в момент, когда он отдыхал в баре, расположенном по улице Мира. Потерпевший пояснил, что в краже имеются основания подозревать ранее неизвестного ему мужчину. Незнакомец подсел к потерпевшему за стол, и они совместно выпивали.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, опросили персонал заведения, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был установлен. Житель города, 1960 года рождения, не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Позже он признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским о том, что воспользовавшись состоянием мужчины, он похитил денежные средства из кармана куртки.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.