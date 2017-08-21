Во время традиционного объезда глава администрации проверил готовность детского сада № 123 к приёму детей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил готовность детского сада № 123 (ул. Баумана, 49) к новому учебному году.

В учреждении функционируют 13 групп для более 300-х воспитанников, в том числе 2 группы для детей с особыми образовательными потребностями. Образовательную деятельность обеспечивает квалифицированный и обладающий высоким уровнем профессионального мастерства педагогический коллектив.

В дошкольном учреждении работают первый и абсолютный победитель Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2010», лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2015», победитель в номинации «Знаток детской души».

На базе дошкольного учреждения создан и успешно функционирует «Центр развивающей робототехники», который стал победителем в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов.

– Дошкольное учреждение входит в 100 лучших ДОУ России, – отметил Андрей Сысоев. – В детском саду успешно применяются инновационные методы работы, сделан большой акцент на развитие интеллектуальных способностей детей в процессе игры. Уверен, что в новом учебном году его воспитанников и педагогов ждут новые успехи.

Команды воспитанников детского сада № 123 не раз подтверждали звание лучших, они ежегодно демонстрируют блестящие знания на конкурсах, олимпиадах и научных конференциях различных уровней.