Во время учений бойцы спецназа УФСИН отбили здание управления от вооружённых преступников

В УФСИН России по Мурманской области состоялась тренировка личного состава по отработке действий при внезапном вооружённом нападении на административное здание управления.

По легенде учений, нападение произошло в рабочее время. Это добавило сложности для решения поставленных задач, поскольку от всех участников тренировки требовалась особая слаженность, чтобы свести к минимуму возможные последствия. Кроме того, в ходе учений отрабатывался новый маршрут выдвижения группы быстрого реагирования из числа сотрудников отряда специального назначения.

В результате профессиональных и чётких действий бойцов спецназа УФСИН и всех участников тренировки условные преступники были задержаны и обезврежены.

Итоги тренировки руководством УФСИН России по Мурманской области оценены на «удовлетворительно».

Подобные учения в УФСИН проводятся регулярно в целях выработки согласованности действий личного состава и взаимодействующих органов при внештатных ситуациях, а также решения других тактических задач.