Во время учений корабли Северного флота вышли из-под удара условного противника

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», эсминец «Адмирал Ушаков», а также малые ракетные и противолодочные корабли вышли из под удара условного противника в рамках начавшихся сегодня учений Северного флота.

Как сообщает пресс-службы СФ, с целью вывода из-под удара условного противника главную базу Северного флота покинули тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Из Полярного вышли малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг», а также малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга».

Корабли прошли по протраленному в Кольском заливе фарватеру за минно-тральными группами Кольской флотилии и вышли в районы рассредоточения в Баренцевом море. Затем экипажи кораблей провели тренировку по противодиверсионной обороне.

В ходе этого эпизода учений была применена аэрозольная маскировка военных объектов, расположенных в бухтах Кольского залива. В главной базе Северного флота Североморске дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов и небо над самим городом Североморском оставалось чистым, смеси не опасны для человека в примененных концентрациях.

Вывод надводных сил из-под удара условного противника - первый практический элемент начавшихся маневров. Всего в них примут участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодки, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. Также в розыгрыше различных эпизодов учений будут задействованы более 5 тысяч военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.