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Мурманская область. Арктика12.07.17 20:00

Во время учений со дна Баренцева моря водолазы подняли два американских танка

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота  в рамках тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе острова Кильдин в Баренцевом море подняли два американских танка «Шерман» времён Великой Отечественной войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».

Как сообщает пресс-служа СФ,  это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет.

В настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники. Для руководства подводно-техническими работами на борту корабля инженерных линий КИЛ-143 развернут штаб тактико-специального учения.

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к месту гибели американского транспорта 3 июля. В течение полутора недель водолазы-глубоководники в лёгком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время им удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме, лежащего на дне судна, и обеспечить подъём двух танков «Шерман», а также ряда предметов небольшого размера.

По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта «Томас Дональдсон» несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.

 

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