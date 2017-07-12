Во время учений со дна Баренцева моря водолазы подняли два американских танка
Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота в рамках тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе острова Кильдин в Баренцевом море подняли два американских танка «Шерман» времён Великой Отечественной войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».
Как сообщает пресс-служа СФ, это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта «Томаса Дональдсона» за несколько последних лет.
В настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники. Для руководства подводно-техническими работами на борту корабля инженерных линий КИЛ-143 развернут штаб тактико-специального учения.
Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к месту гибели американского транспорта 3 июля. В течение полутора недель водолазы-глубоководники в лёгком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более
По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта «Томас Дональдсон» несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.