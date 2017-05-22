Во время учений тактической корабельной группы и спасательного отряда Северного флота будут проведены поиск и спасение личного состава, терпящего бедствие в море судна

Четыре тактические корабельные группы и спасательный отряд Северного флота приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки в прибрежных полигонах Баренцева моря.

Совместные задачи в составе тактических корабельных групп будут отрабатывать шесть боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил, соединения ракетных кораблей и два судна управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота.

На разных этапах проведения учения в полигонах боевой подготовки Северного флота будут сформированы корабельная тральная группа, две корабельные ударные группы, корабельная поисково-ударная группа и спасательный отряд судов УПАСР.

Экипажи боевых кораблей отработают задачи совместного маневрирования, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны сил флота. Отдельным элементом будет проведено учение сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в плановых мероприятиях боевой подготовки Северного флота задействованы экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого десантного корабля «Александр Отраковский», малых противолодочных и ракетных кораблей, базовых тральщиков Кольской флотилии разнородных сил, спасательного буксира СБ-406 и водолазного судна ВМ-596.

По завершении учения корабли и суда Северного флота вернутся в пункты постоянной дислокации.