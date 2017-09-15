Во время учений ТАРК «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» отбили атаку крылатых ракет и авиации

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» Северного флота на учениях в Баренцевом море «уничтожили» крылатые ракеты условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, по замыслу учения, корабельная ударная группа в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей.

В качестве воздушных целей выступали самолёты Су-33 отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбовые удары авиации.

Сейчас экипажи «Петра Великого» и «Адмирала Ушакова» вместе с истребителями МиГ-29К готовятся к отражению в рамках учений внезапных атак штурмовиков и истребителей, которые будут атаковать корабли в пикировании. Налёт, по замыслу эпизода, будет отбит артиллерийскими системами АК-130 и АК-630, а также зенитными ракетными комплексами.

Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок и более 20 боевых кораблей, 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов стартовали на Северном флоте в четверг. В розыгрыше различных эпизодов маневров также будут задействованы более 5 тысяч военных флота и более 300 единиц техники и вооружения. Ожидается, что отработка практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится несколько дней.