Во время учений в Баренцевом море в спасении аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных спасательных аппарата

Подразделения поисково-спасательного обеспечения Северного флота на учениях отработали новые способы спасения подводников. На учениях Северного флота, которые проходят в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря, в спасении аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных спасательных аппарата, сообщает пресс-служба СФ.

Также были впервые отработаны элементы поиска подводной лодки при помощи противодиверсионного катера с применением многолучевого эхолота.

По легенде учений одна из субмарин (эта роль была отведена дизель-электрической подводной лодке «Калуга») потерпела аварию и легла на грунт, подав сигнал бедствия, при этом часть личного состава смогла покинуть первый отсек через торпедные аппараты и выйти на поверхность. Вылетевший в район условного бедствия вылетел на разведку самолет Ил-38 сбросил находившимся в воде морякам авиационные спасательные контейнеры, летчики также сообщили на берег координаты этого места, куда незамедлительно были направлены силы поисково-спасательного обеспечения, а также корабли и суда флота, находящиеся вблизи условной аварии.

Затем начались поиски подлодки, к которым были привлечены рейдовый буксир «Касатка», противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и большой гидрографический катер, оснащенные многолучевыми эхолотами. После её обнаружения к работе приступили глубоководные автономные спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые спустившись со спасательного судна «Георгий Титов», поочередно совершили посадку на кормовую и носовую коммингс-площадки и приняли на борт по три подводника каждый.

В ходе учений также были отработаны элементы развертывания походного госпиталя для оказания медицинской помощи спасенным подводникам, подъем с воды манекенов с помощью вертолета Ка-27ПС и доставка их на борт спасательного судна, а также выполнена подача воздуха высокого давления на стенд-макет подводной лодки.

В мероприятиях были задействованы более 14 кораблей и судов. Мониторинг обстановки осуществлял беспилотный летательный аппарат «Форпост», также широко использовались телеуправляемые подводные роботы «Марлин-350».