Во время вечерней пьянки северянин украл паспорт у собутыльника

В отдел полиции обратился житель города Снежногорск 1967 года рождения с заявлением о краже из его квартиры паспорта. На место происшествия в квартиру по ул. Флотская выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего. Ими было установлено, что предполагаемый злоумышленник приглашал накануне в дом знакомого. Мужчины вместе распивали спиртное.

Северянин был установлен в качестве подозреваемого. Получив необходимую информацию, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток задержали неработающего, ранее судимого за незаконный оборот наркотических средств жителя Снежногорска 1988 года рождения.

Он признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершения противоправного поступка. Документ, удостоверяющий личность, лежал в доме приятеля на видном месте, злоумышленник незаметно забрал его в надежде продать за несколько тысяч рублей.

Похищенное изъято в ходе обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии по ч.2 ст.325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.