Во время Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и экологической акции «Генеральная уборка страны» было собрано более 500 кубических метров мусора

Мурманская область 15 и 21 сентября присоединилась к Всемирному дню чистоты «Сделаем!» и экологической акции «Генеральная уборка страны», проводимой Общероссийским общественным движением Народный фронт «За Россию».

Мероприятия по уборке территории прошли в 16 муниципальных образований региона. В рамках природоохранных акций проведена очистка прибрежных участков рек, озер и Кольского залива Баренцева моря, а также уборка в городских парках, на территориях памятников культуры, организаций и учреждений региона. Участниками акций ликвидировано несколько несанкционированных свалок, а также проведены тематические эколого-просветительские акции.

В очистке территории приняли участие более 3500 человек, силами которых собрано более 500 кубических метров мусора.

Также к акциям присоединились сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.