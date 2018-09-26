Во время Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и экологической акции «Генеральная уборка страны» было собрано более 500 кубических метров мусора
Мурманская область 15 и 21 сентября присоединилась к Всемирному дню чистоты «Сделаем!» и экологической акции «Генеральная уборка страны», проводимой Общероссийским общественным движением Народный фронт «За Россию».
Мероприятия по уборке территории прошли в 16 муниципальных образований региона. В рамках природоохранных акций проведена очистка прибрежных участков рек, озер и Кольского залива Баренцева моря, а также уборка в городских парках, на территориях памятников культуры, организаций и учреждений региона. Участниками акций ликвидировано несколько несанкционированных свалок, а также проведены тематические эколого-просветительские акции.
В очистке территории приняли участие более 3500 человек, силами которых собрано более 500 кубических метров мусора.
Также к акциям присоединились сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Совместно с представителями администрации Кольского района был очищен от мусора участок лесного фонда в районе