Во время выезда на квартиру по факту семейного конфликта полицейские обнаружили сотни патронов и мешок с порохом

В дежурную часть поступило сообщение от жительницы Мурманска, проживающей по улице Инженерной. По её словам, у неё с супругом произошёл семейный конфликт. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что причиной семейной ссоры стала внезапно возникшая неприязнь на почве выяснения личных отношений.

В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты около 250 патрон разного калибра, которые хранились в банках и коробках, а также 6 банок и 1 мешок с порохом различных марок. Согласно заключению эксперта, патроны пригодны для стрельбы, в том числе из охотничьего оружия.

Неработающий мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемый признался, что приобрел патроны и порох для личного пользования. Он хранил боеприпасы у себя в квартире в течение нескольких лет.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.