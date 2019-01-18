Во время взрыва газовоздушной смеси в гараже погиб один человек, двое получили телесные повреждения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что в вечернее время 17 января в гараже административного здания Ловозерского газового участка Апатитского филиала ОАО «Мурманскоблгаз», расположенном по улице Вокуева с. Ловозеро, произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого гаражный бокс получил технические повреждения. В момент взрыва в помещении находились три работника предприятия, один работник, 1969 года рождения, погиб на месте, двое - 1983 и 1974 годов рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает и.о. Старшего помощника руководителя (по взаимодействию со СМИ) Следственного управления СК РФ по Мурманской области Анна Мысова, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя Следственного управления СК РФ по Мурманской области Степановым К.Ф., в состав которой входят руководитель и следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, руководитель и следователи следственного отдела по городу Мончегорск.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Прокурор Ловозерского района прибыл на место взрыва для координации работ представителей ведомств. В ходе надзорных мероприятий установленным причинам и действиям должностных лиц будет дана правовая оценка. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокурором Ловозерского района направлены материалы в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

Расследование уголовного дела продолжается.