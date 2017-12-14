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Мурманская область. Арктика14.12.17 09:53

Во время взрыва в гараже погиб один человек

Как стало известно нашей редакции, в Мурманске на улице Гвардейская в гаражном кооперативе произошёл взрыв. По нашим сведениям, погиб один человек.

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