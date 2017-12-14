Во время взрыва в гараже погиб один человек

06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?

После драки кулаками не машут

Российским спортсменам принять участие в играх

Наказать российских чиновников, причастных к такой ситуации

Игнорировать Олимпийские игры-2018

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