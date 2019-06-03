Во время взрывных работ автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск будет перекрыта

Автомобильная дорога Мишуково – Снежногорск (км 3+00 - км 4+50) 3 июня с 15.00 до 16.30; 5 и 6 июня с 8.00 до 9.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск.

Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 17.00 3 июня и 7.00 до 9.30 5 и 6 июня. Радиус опасной зоны не менее 500 метров .