Мурманская область. Арктика03.06.19 08:00
Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 17.00 3 июня и 7.00 до 9.30 5 и 6 июня. Радиус опасной зоны не менее
500 метров.
Во время взрывных работ автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск будет перекрыта
Автомобильная дорога Мишуково – Снежногорск (км 3+00 - км 4+50) 3 июня с 15.00 до 16.30; 5 и 6 июня с 8.00 до 9.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск.
Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 17.00 3 июня и 7.00 до 9.30 5 и 6 июня. Радиус опасной зоны не менее
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Последние комментарии
Андрей
30.05.19 17:53
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Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
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Виктор Федоров, полковник запаса
29.05.19 19:32
Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз
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