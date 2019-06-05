Во время взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта по автодороге Р-21 «Кола»

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск (км 0+000 - км 1+170).

Время закрытия движения: 6-12 июня – с 11.00 до 13.00.

Объезд перекрываемых участков по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.