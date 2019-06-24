Во время взрывных работ будет перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам региона

24 июня с 15.00 до 16.30, 26 и 27 июня с 8.00 до 9.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+00 - км 4+50.

Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 17.00 24 июня, с 7.00 до 10.00 26 и 27 июня. Радиус опасной зоны не менее 500 метров

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта и на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск (0+000 - км 1+170)

Время закрытия движения: 24-28 июня - с 11.0 до 13.00.

Объезд перекрываемых участков по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.