Во время взрывных работ будет перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам регионаС 1 июля вступают в силу требования о раздельном размещении в торговых залах молочной продукции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.06.19 07:00

Во время взрывных работ будет перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам региона

24 июня с 15.00 до 16.30, 26 и 27 июня с 8.00 до 9.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+00 - км 4+50.

Также следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 14.00 до 17.00 24 июня, с 7.00 до 10.00 26 и  27 июня. Радиус опасной зоны не менее 500 метров

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта и на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»:  км 1377+000 - км 1381+000 и  подъезд к аэропорту города Мурманск (0+000 - км 1+170)

Время закрытия движения: 24-28 июня - с 11.0 до 13.00.

Объезд перекрываемых участков по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ ЧТО-ТО НЕЛАДНО
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Юлия
19.06.19 12:20
Добрый день. Я живу на третьем этаже и нас постоянно затапливает осадками, в зимний период когда оттепель, а летом при обильном дожде . По межпанельным швам течет вода в квартиру, уже появилась плесен
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире10:15«Гречанка». Художественный сериал, 56 серия (16+)11:00«Герман Рунов». (Интернет-проект «Реальный регион", 12+)11:30«Праздник». Художественный фильм (0+)
-PRO ДеньгиПросрочка по ипотеке в РФ в апреле выросла на 35%, до 80 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 20 копеек-PRO ЭнергетикуПоложение социально значимых муниципальных предприятий теплоснабжения региона остаётся шатким-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 74 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика