Во время взрывных работ перекроют движение на автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск

Михаил Никакого дела нет!!!Обвиняемый брат сотрудника полиции!И потерпевшего с 9 мая ни разу не опросили так же как и свидетелей!!!! Комментарий к новости: Житель Кандалакши избил знакомого после распития спиртного

Владимир Толчинский Я бы ещё понял дневной запрет для облегчения движения, но ночной расценивать иначе, чем наплевательское отношение к людям не могу. Комментарий к новости: В связи с установкой дорожных знаков по улице Самойловой изменено дорожное движение