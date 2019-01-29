Во время взрывных работ перекроют движение по автодороге

1 февраля в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к селу Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).