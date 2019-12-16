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Мурманская область. Арктика16.12.19 16:03

Во время зимних каникул более 1800 юных северян отдохнут в детских оздоровительных лагерях

В период новогодних каникул на базе 28 детских оздоровительных лагерей отдохнут более 1800 заполярных школьников. Муниципальные оздоровительные учреждения региона приняты межведомственными комиссиями и имеют санитарно-эпидемиологические заключения, а также паспорта безопасности.

Об организации отдыха детей на территории Мурманской области на оперативном совещании в региональном правительстве доложила исполняющая обязанности министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина. Как прозвучало в докладе, десять школьников проведут зимние каникулы в международном детском центре «Артек». Еще 40 ребят в период со 2 по 8 января отдохнут в санатории «Тамара» в Мурманске и 53 ребенка – в санатории «Лапландия» в Кольском районе. Кроме того, на базе оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг» для 75 обучающихся будет организована тематическая смена художественно-эстетической направленности «Вместе ярче». В конце декабря делегация Мурманской области, в состав которой вошли 9 обучающихся Кандалакшского района, примет участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце.

Татьяна Ларина отметила, что во время зимних каникул продолжат работу организации дополнительного образования детей. Так, например, в мурманском центре «Лапландия» творческие коллективы учреждения представят зрителям музыкальное танцевальное шоу «Волшебное зеркало Снегурочки». В каждом муниципальном образовании для детей пройдут новогодние утренники и праздники.

Особое внимание уделено вопросу обеспечения безопасности в праздничные дни на мероприятиях с массовым пребыванием людей. С этой целью в муниципалитетах проводятся внеплановые проверки. На сегодняшний день по итогам рейдов выявлено порядка 500 нарушений на 93 объектах, связанные в основном с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации и отсутствием необходимого количества первичных средств пожаротушения.

Губернатор  обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость оперативного устранения выявленных замечаний в учреждениях культуры и подчеркнул, что внеплановые проверки объектов работниками прокуратуры и сотрудниками МЧС будут продолжены.

«Места массового пребывания людей, объекты культуры, детские учреждения необходимо досконально проверить, в том числе кровли – наледи и снежных навесов быть не должно. Внезапные проверки мы продолжим», – сказал глава субъекта.

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