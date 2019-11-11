Во всех округах Мурманска ежедневно проводятся проверки работы управляющих организаций

Сегодня специалисты управления Октябрьского административного округа совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска проверили дворы по улице Мира, 2/1, 4/1 и 4/2.

– Регулярные проверки дают положительные результаты. В данных дворах мы видим качественную уборку. Замечания своевременно устраняются управляющей компанией, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.

В управлении компании «УК Восточная» находятся 19 многоквартирных домов, работают 14 дворников, есть собственная механизированная техника для уборки снега.

– Всего за октябрь было проведено 742 проверки дворовых территорий по округу. Есть проблемные дворы, но в целом динамика положительная. Сегодня мы видим неплохой чистый двор, у жителей нареканий нет. Управляющие организации должны поддерживать в чистоте дворовую территорию, а жильцы имеют полное право контролировать их, – подчеркнула депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

В округе обследовано 364 адреса. С управляющими организациями ведется разъяснительная работа. В отдельных случаях материалы направляются для возбуждения административных дел.