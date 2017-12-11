Во Всемирной паутине обманывают даже тех, кто знает о фактах дистанционного мошенничества

Житель Полярного обратился в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Он рассказал полицейским, что одном сайте, якобы принадлежащем крупному коммерческому банку, нашёл предложение об оформлении денежного займа на весьма выгодных условиях.

Мужчина решил взять деньги в долг и вступил в соответствующую переписку, как он думал, с сотрудником кредитного отдела. В ходе электронной переписки под предлогом внесения комиссионных сборов, оплаты затрат на оформление договора и страховки займа его попросили перечислить 18 тысяч рублей на номер карты банка.

Денежные средства были переведены потерпевшим на указанный «сотрудником» расчётный счёт, но крупный кредит, на который рассчитывал, заявитель так и не получил. Страница сайта, через которую он вёл переписку, оказалась заблокированной. Позже выяснилось, что он был поддельный и настоящее финансовое учреждение к нему отношения не имеет.

Поняв, что стал жертвой злоумышленника, житель Полярного обратился в органы внутренних дел. О подобных видах мошенничеств, как пояснил потерпевший, он знал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».