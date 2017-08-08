Во Всемирной паутине запрещенная информация о продаже дипломов об образовании, медицинских сертификатах распространяется массово

Органами прокуратуры Мурманской области осуществлен мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях анализа исполнения законодательства об образовании.

Результаты проверки показали, что нарушения в сфере распространения во Всемирной паутине запрещенной информации о продаже дипломов о среднем профессиональном образовании, высшем образовании, в том числе медицинском и педагогическом, медицинских сертификатах носят повсеместный характер.

Прокуратурой Мурманской области в суд направлено 2 заявления о признании указанной информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые судом удовлетворены.

Всего горрайспецпрокурорами в данной сфере направлено в суд 77 заявлений, из которых 10 удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.

Работа по выявлению в сети «Интернет» информации, запрещенной к распространению, горрайспецпрокурорами ведётся на постоянной основе.