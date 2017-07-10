Во Всемирной паутине запутался ещё один пожилой северянин

В Мурманской области полицией продолжают регистрироваться случаи дистанционных мошенничеств. Недавно в дежурную часть с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий обратился 68-летний северянин. Пенсионер сообщил, что неизвестный во Всемирной паутине опубликовал информацию о продаже авиабилетов. При регистрации на этом сайте и переходе по ссылке, мужчина ввёл во всплывшем окне код, поступивший ему на мобильный телефон. После чего ему пришло сообщение о списании со счёта банковской карты денежных средств в сумме 7,5 тысячи рублей.

Пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников и сразу обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту мошенничества проводятся оперативно-проверочные мероприятия.