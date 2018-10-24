Во Всероссийском исследовании компетенций учителей приняли участие более 150 педагогов региона

Более 150 педагогов Мурманской области участвовали в исследовании компетенций учителей, обеспечивающих формирование предметных результатов. Как отмечают специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, проводимые исследования дополнят систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства.

Специальные площадки были организованы в 12 муниципалитетах региона. Учителя выполняли задания по следующим предметам и предметным областям: «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия в мире» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

«Это очень своевременное и нужное исследование, - подчеркнула и.о. министра образования и науки региона Ирина Ковшира. - Оно проводится с учетом международного и отечественного опыта оценки и развития профессиональных компетенций учителей. Критерии оценки работ педагогов выработаны при участии профессионального сообщества и с учетом анализа апробации модели в 2017 году в других регионах. В дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста». Решение об участии в исследованиях принималось добровольно.

В рамках исследования оценивался уровень предметной подготовки преподавателей, методические компетенции и умение оценивать ответы и решения учащихся в соответствии со стандартизированными критериями. Кроме того, учителям предстояло ответить на вопросы анкеты, часть которых была направлена на выявление психолого-педагогических аспектов деятельности педагога.

«Обработка и анализ результатов исследования будут завершены к 20 ноября. Они будут рассмотрены на конференциях и семинарах по оценке качества образования, а также использованы для разработки программ повышения квалификации учителей и внедрения эффективных механизмов материального стимулирования педагогов Мурманской области», - сообщила ректор регионального Института развития образования Оксана Малахова.

На 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий.