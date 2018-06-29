Во Всероссийском конкурсе грантов «Активное поколение» в число победителей вошли две организации Мурманской области

Конкурс «Активное поколение» направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей в местных сообществах и проводится крупнейшими российскими региональными некоммерческими организациями при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

По результатам заседания межрегионального экспертного совета конкурса «Активное поколение» было поддержано 32 проекта из четырех областей: Архангельской, Вологодской, Псковской и Мурманской. Между организациями было распределено 3050 тысяч рублей, наибольшая сумма гранта - 150 тысяч рублей.

От Мурманской области в конкурсе приняли участие 10 организаций. Две из них стали победителями этого конкурса: государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» с проектом «Серебряные» волонтеры – детям», сумма гранта 150 тысяч рублей; и местная общественная организация развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо» с проектом «Связующая нить времён», сумма гранта 91035 рублей.

Напомним, конкурс «Активное поколение» проводится с 2011 года, за это время было реализовано более 920 проектов. География конкурса – 43 региона России.