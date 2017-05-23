Вода из родника в парке города атомщиков непригодна для питья

По информации, предоставленной главным государственным врачом по г.Полярные Зори В. Королевым, при взятии проб воды из родника в парке 11 мая в ходе бактериологических исследований были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии в значениях, превышающих нормативные. Это говорит о бактериологическом загрязнении этого подземного водоисточника.

Санитарные врачи обращают внимание северян на то, что зараженная вода по своим внешним характеристикам не отличается от обычной питьевой по вкусу, запаху и внешнему виду и призывают отказаться от использования воды из родника в питьевых целях.