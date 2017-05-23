Мурманская область. Арктика23.05.17 11:05
Вода из родника в парке города атомщиков непригодна для питья
По информации, предоставленной главным государственным врачом по г.Полярные Зори В. Королевым, при взятии проб воды из родника в парке 11 мая в ходе бактериологических исследований были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии в значениях, превышающих нормативные. Это говорит о бактериологическом загрязнении этого подземного водоисточника.
Санитарные врачи обращают внимание северян на то, что зараженная вода по своим внешним характеристикам не отличается от обычной питьевой по вкусу, запаху и внешнему виду и призывают отказаться от использования воды из родника в питьевых целях.
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