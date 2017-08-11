Водитель-экспедитор продал канцелярские товары, похитив их из своей организации на сумму почти 550 рублей

В дежурную часть обратился директор организации по продаже канцелярских товаров, расположенной по улице Шевченко, с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что у его компании было похищено имущество общей стоимостью 549 тысяч 445 рублей.

Заявитель рассказал, что на днях ему позвонил знакомый и сообщил об опубликованном на интернет-сайте «Авито» объявлении о продаже канцелярских товаров за очень низкие цены. Знакомый заявителя под предлогом покупки товаров обратился к автору объявления и назначил встречу. На коробках с товаром знакомый обратил внимание на наклейки с регистрационным номером, принадлежащим компании потерпевшего. Узнав об этом, директор провел в организации ревизию, по итогам которой была выявлена крупная недостача.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать водителя-экспедитора организации.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний, ранее несудимый местный житель. Подозреваемый свою вину признал. Он сообщил, что ему понадобились деньги, так как он находится в сложной жизненной ситуации. Мурманчанин подтвердил, что систематически небольшими партиями привозил украденный товар своей знакомой. Девушка, не зная о том, что товар украден, на безвозмездной основе помогала своему знакомому продавать товар и вырученные с продажи деньги в полном объёме отдавала ему. Похищенное имущество не изъято, весь товар был продан.

По факту кражи следователем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.