Водитель Колэнерго оказал помощь пассажирам автобуса, съехавшего в кювет

Днем 31 октября на автодороге Мурманск - Североморск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего рейсового автобуса. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.

Очевидцем происшествия стал водитель производственного отделения «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Башинский, который ехал в Сафоново забрать линейный персонал после осмотра ЛЭП. Он первым оказался на месте происшествия и помог людям выбраться из автобуса.

«При опережении водитель автобуса не справился с управлением, и на моих глазах автобус съехал в кювет и завалился на бок. Я тут же остановился. Подошел к автобусу, и через люк помогал выбираться людям. В автобусе было порядка десяти человек. Также на помощь пришли другие очевидцы происшествия», - рассказал Сергей Башинский.

Кроме того, Сергей Васильевич с помощью крана-манипулятора, которым оснащен рабочий автомобиль КАМАЗ, приподнял автобус, а затем поставил его на колеса. Операция осложнялась тем, что со слов пассажиров, под автобусом находился еще один пострадавший.

- Просто вытащить автобус из кювета было нельзя, поскольку под ним находился человек. С помощью других очевидцев мы выдавили лобовое стекло, зацепили кран-манипулятор за стойку автобуса, приподняли его и аккуратно вытащили человека, - продолжил свой рассказ Сергей Башинский. – Быстро приехала ГИБДД и машина скорой помощи, а я поехал далее выполнять свои должностные обязанности.

- В таких событиях участвовал впервые. Медлить было нельзя. Героем себя не считаю, - скромно ответил Сергей Башинский. - Любой на моем месте поступил бы также.

В ДТП с автобусом пострадали 4 человека, серьезных травм никто не получил.

Руководством Колэнерго принято решение о поощрении водителя за проявленную готовность прийти на помощь.