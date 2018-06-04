Водитель лишился инструментов стоимостью около 10 тысяч рублей, отойдя ненадолго от машины

С заявлением о хищении инструментов стоимостью около 10 тысяч рублей из автомобиля «УАЗ», припаркованного у дома по улице Комсомольская в Кировске, в отдел полиции обратился 32-летний житель. Он пояснил сотрудникам полиции, что не включил сигнализацию у машины и ненадолго отошёл, вернувшись, обнаружил, что из автомобиля похищен инструмент.

Полицейские опросили жителей близлежащих домов и торговых точек, изъяли отпечатки пальцев рук. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 21-летний местный житель. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Часть похищенного имущества изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до двух лет.