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Мурманская область. Арктика04.06.18 07:10

Водитель лишился инструментов стоимостью около 10 тысяч рублей, отойдя ненадолго от машины

С заявлением о хищении инструментов стоимостью около 10 тысяч рублей из автомобиля «УАЗ», припаркованного у дома по улице Комсомольская в Кировске, в отдел полиции обратился 32-летний житель. Он пояснил сотрудникам полиции, что не включил сигнализацию у машины и ненадолго отошёл, вернувшись, обнаружил, что из автомобиля похищен инструмент.

Полицейские опросили жителей близлежащих домов и торговых точек, изъяли отпечатки пальцев рук. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 21-летний местный житель. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Часть похищенного имущества изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи -  лишение свободы на срок до двух лет.

 

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