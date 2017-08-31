Мурманская область. Арктика31.08.17 09:30
Водитель машины решил не уступать дорогу пешеходу
29 августа в 22.47 у дома № 5 по ул. Советская в Полярном водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», подъезжая к пешеходному переходу, не выполнил требование Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.
Как сообщает ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий, в период с 28 августа по 11 сентября сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск проводится оперативно профилактическое мероприятие «Пешеход».
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