Водитель машины решил не уступать дорогу пешеходу

29 августа в 22.47 у дома № 5 по ул. Советская в Полярном водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», подъезжая к пешеходному переходу, не выполнил требование Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий, в период с 28 августа по 11 сентября сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск проводится оперативно профилактическое мероприятие «Пешеход».