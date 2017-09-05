Водитель машины сбил 27-летнюю северянку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

4 августа около 17 часов 40 минут в городе Полярные Зори водитель, управляя транспортным средством «Рено», допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 27-летняя девушка госпитализирована в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1794 нарушения Правил дорожного движения. 25 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 23 водителя.