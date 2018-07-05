Водитель «Мерседеса» посчитал, что не стоит реагировать на требование полицейского

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По предварительным данным следствия, 3 июля этого года во время проведения оперативно-розыскных мероприятий водителем транспортного средства, находившемся на территории автомобильной мойки в Мурманске, была предпринята попытка скрыться от правоохранителей. Мужчина, управляя автомобилем «Мерседес», сознавая, что может причинить вред здоровью сотруднику правоохранительных органов, который попытался остановить передвижение автомобиля, продолжил движение. В результате чего правоохранителя протащило на некоторое расстояние, пока ему не удалось освободиться.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается видеозапись с камер наружного наблюдения.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.