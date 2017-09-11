Водитель погиб, три человека госпитализированы – ДТП на перекрёстке в Апатитах

Сегодня около 7.20 утра, по предварительной информации, водитель автомобиля «Ауди» 1998 года рождения, двигаясь по ул. Сидоренко, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем «Рено», который двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» погиб на месте. Два пассажира из автомобиля «Ауди» и водитель автомобиля «Рено» госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту проводится проверка.