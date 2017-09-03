Водитель с двумя пассажирами, выезжая на автомашине из Снежногорска, оказались в овраге, а потом в больнице

Сегодня в 5.10 в г.Снежногорске водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь от дома № 22 по ул. П. Стеблина в сторону выезда из города, не справился с управлением, допустил наезд на бетонное дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет.

В транспортном средстве находились три пассажира, которые в результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск, по данному факту проводится проверка.