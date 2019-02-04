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Мурманская область. Арктика04.02.19 09:45

Водитель, смотри в оба! Уменьшенные дорожные знаки появятся по всей России

Внешний вид дорожных знаков в России будет изменён. В ГИБДД посчитали удачным эксперимент, в ходе которого на городских улицах устанавливались уменьшенные знаки.

Дорожные знаки меньших размеров не вызвали сильных нареканий у водителей в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу дорожной полиции. Так, в рамках эксперимента в столице новые знаки были установлены на 140 улицах. Оказалось, что многие водители даже не заметили изменений.

ГИБДД решила распространить новый формат по всей стране, уменьшив в ряде случаев размер знаков в два раза. Например, стандартный размер знака «Парковка» составляет 60х60 сантиметров, а его новым форматом станет размер 35х35. Планируется сделать меньше и круглые знаки, диаметр которых будет 50 сантиметров.

По мнению специалистов, новый формат дорожных знаков имеет ряд преимуществ. Они не загораживают обзор пешеходам, хорошо вписываются в городскую среду и обходятся дешевле городскому бюджету.

По мнению же критиков, на высокой скорости водитель может не заметить знак небольшого размера, но на улицах со спокойным движением они вполне допустимы.

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