Водитель такси не устоял перед искушением чужими деньгами

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району с заявлением о краже обратилась 67-летняя жительница посёлка Молочный. Пенсионерка рассказала, что на днях пользовалась услугами такси и забыла в салоне автомобиля телефон. На следующий день, проверив счёт, она обнаружила, что с карты были похищены 5 тысяч рублей. В полицию с заявлением о краже женщина обратилась спустя несколько дней.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый - 36-летний водитель такси - был установлен по горячим следам и доставлен в отдел полиции. Средство связи, принадлежащее потерпевшей, у него было изъято.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что воспользовался забытым пассажиркой телефоном и перевёл с помощью услуги «мобильный банк» со счёта потерпевшей на свой счёт деньги. Из-за того, что женщина не сразу обратилась в полицию, он успел потратить похищенные со счёта пенсионерки денежные средства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.