Водитель такси позарился на мобильный телефон северянки

В дежурную часть поступило заявление от 28-летней жительницы Мурманска, которая сообщила о факте хищения у нее мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей.

Полицейские, опросив потерпевшую, установили, что мобильный телефон был забыт ею в ночное время суток в салоне автомобиля службы такси. Женщина пояснила, что обнаружив пропажу имущества, она обратилась в службу заказа такси с просьбой вернуть его, однако водитель сообщил, что утерянного мобильного телефона в салоне автомобиля не находил.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили водителя такси и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что обнаружил в салоне своего автомобиля утерянный мобильный телефон и решил присвоить его себе. Ранее 60-летний житель областного центра не привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное было изъято у злоумышленника в ходе обыска.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.