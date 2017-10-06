Водитель такси соблазнился кошельком с деньгами, забытым клиентом в машине

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя областного центра 1982 года рождения. Заявитель сообщил о факте хищения у него мобильного телефона «Леново» и кошелька, в котором находились 520 норвежских крон и водительское удостоверение. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 14 тысяч рублей.

Полицейские, опросив заявителя, установили, что имущество было забыто им в салоне автомобиля службы такси, в котором он следовал в вечернее время суток от улицы Баумана до улицы Марата. Потерпевший пояснил, что обнаружив пропажу, он сразу обратился в службу заказа такси с просьбой вернуть утерянное имущество, однако водитель сообщил, что в салоне автомобиля не находил забытых вещей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску был установлен водитель такси и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Мурманска. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что обнаружил в салоне своего автомобиля чужое имущество и решил присвоить его себе.

Похищенное было изъято у злоумышленника в ходе обыска.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.