Водителей просят не мешать уборке улиц

В Мурманске круглосуточно следят за состоянием городских дорог. Этой работой занимаются специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Они оперативно реагируют на погодные изменения и своевременно принимают необходимые меры.

К уборке сотрудники УДХ подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме. Предусмотрена и обработка противогололедными материалами.

Основная проблема, с которой сталкиваются специалисты «Управления дорожного хозяйства», - неправильно припаркованный личный автотранспорт.

– Тяжёлая крупногабаритная техника не приспособлена для того, чтобы виртуозно объезжать оставленный в неположенных местах транспорт. Ее задача – качественно очищать от снега улицы и дороги, – прокомментировал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Городские дорожники обращаются к мурманчанам с просьбой не оставлять автомобили на обочинах дорог.