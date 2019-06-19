Водители АО «Электротранспорт» проконтролируют ремонт дорог в Мурманске

В этом году в Мурманске планируется как никогда большое количество дорожных ремонтов, это связано не только с традиционной летней кампанией, но и со стартом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Только в столице Заполярья дополнительно к ежегодной программе будет отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети.

В связи с масштабными ремонтами АО «Электротранспорт» объявил о начале акции «Каждый специалист и водитель — контролёр качества ремонта дорог», призванной улучшить общественный контроль за ходом летней ремонтной кампании.

— Даже мелкие недочёты влияют на безопасность движения, на аварийность и, конечно, на качество пассажирских перевозок, — рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. — Нашу инициативу одобрили и поддержали водители и специалисты предприятия, ведь качество дорожного покрытия в первую очередь отражается на их работе, как никто другой они знают все недостатки.

Ежедневно на маршрутах общественного транспорта работают 260 водителей, которые могут оценить состояние дорог.

— Каждый месяц троллейбусы и автобусы предприятия пробегают в общей сложности более миллиона километров, поэтому для нас очень важно, чтобы дороги были качественными, — отметил заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. — Мы и раньше занимались похожей работой, но не так массово. Если обычно службы передают данные о текущем состояния дорожного полотна, то сейчас у нас появилась возможность сообщать о неполадках еще на стадии ремонта. Думаю, что такой контроль мотивирует и подрядчиков — не только на более качественную работу, но и на оперативное исправление недочетов.

В АО «Электротранспорт» принимают информацию и от автолюбителей — сообщить о некачественной работе подрядчика в этой ремонтной кампании можно, написав личное сообщение администраторам группы «ВКонтакте» «Новости АО «Электротранспорт».