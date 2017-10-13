Водителя такси привлекли к уголовной ответственности за кражу телефона, забытого в салоне автомобиля

В дежурную часть поступило заявление от 23-летней мурманчанки. Девушка сообщила о факте хищения у нее мобильного телефона «Айфон 6С» стоимостью более 62 тысяч рублей. Полицейские в ходе опроса потерпевшей установили, что мобильный телефон был забыт ею в дневное время суток в салоне автомобиля службы такси. Девушка пояснила, что, обнаружив пропажу дорогостоящего имущества, она сразу обратилась в службу заказа такси с просьбой вернуть его, однако водитель сообщил, что утерянного мобильного телефона в салоне автомобиля не находил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Мурманску был установлен водитель такси и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 44-летний житель областного центра. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что обнаружил в салоне своего автомобиля утерянный мобильный телефон и решил присвоить его себе. Похищенное имущество он продал, а вырученные с продажи деньги потратил по своему усмотрению.

По факту следователем отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.