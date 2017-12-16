Водителям указано светиться в темноте!

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 12 декабря 2017 года № 1524 «Об изменениях в Правилах дорожного движения», в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах, отмечается в пояснительной части документа.