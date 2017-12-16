Мурманская область. Арктика16.12.17 10:00
Водителям указано светиться в темноте!
На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 12 декабря 2017 года № 1524 «Об изменениях в Правилах дорожного движения», в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.
Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах, отмечается в пояснительной части документа.
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Последние комментарии
тамара
16.12.17 08:35
Молодцы. Всё правильно, загибается рыбное хозяйство и все у нас в Мурманске. Спасибо нашей главе
Людмила
15.12.17 21:43
Как попасть к хирургам института реабилитологии? Нам 12 лет, ДЦП, никакой информации, как попасть на лечение? *** А как Вам ответить, если вы не оставляете номера телефона? Редакция.
Комментарий к новости:Маленькие мурманчане ждут тульских врачей
анна
15.12.17 20:33
Всё правильно сказал. Речь не только о местном рыбокомбинате, а об отрасли в целом.Всю хорошую рыбу продают с корабля в иностранных портах,остатки везут к нам, некондицию. В этом году исчез кижуч, а т
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