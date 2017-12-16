Для организации уборки городских дорог запрещена парковка всех видов транспорта на некоторых улицах МурманскаВ Мурманске запахнет елью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.12.17 10:00

Водителям указано светиться в темноте!

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 12 декабря 2017 года № 1524 «Об изменениях в Правилах дорожного движения», в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах, отмечается в пояснительной части документа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееДо выборов Путина осталось 92 дня
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 115 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

тамара
16.12.17 08:35
Молодцы. Всё правильно, загибается рыбное хозяйство и все у нас в Мурманске. Спасибо нашей главе
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
Людмила
15.12.17 21:43
Как попасть к хирургам института реабилитологии? Нам 12 лет, ДЦП, никакой информации, как попасть на лечение? *** А как Вам ответить, если вы не оставляете номера телефона? Редакция.
Комментарий к новости:Маленькие мурманчане ждут тульских врачей
анна
15.12.17 20:33
Всё правильно сказал. Речь не только о местном рыбокомбинате, а об отрасли в целом.Всю хорошую рыбу продают с корабля в иностранных портах,остатки везут к нам, некондицию. В этом году исчез кижуч, а т
Комментарий к новости:Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:45«Случайный роман». Художественный фильм (16+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца растут в цене-PRO ВалютуРубль упал к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы, добытые в открытом море СЗТО, необходимо доставлять на российский берег
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика