Водителю, совершившему наезд на пешехода и попытавшемуся скрыться с места происшествия, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет

По версии предварительного следствия, 12 ноября 2017 года водитель автомобиля «Тойота Королла», находясь в состоянии опьянения и двигаясь по центральной улице пр. Металлургов в Мончегорске с превышением скорости, совершил наезд на пешехода Г., переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Водитель, совершив наезд на пешехода, попытался скрыться с места происшествия, однако, двигавшийся за ним водитель Л. решил догнать нарушителя. Пока он преследовал злоумышленника, его супруга, находившаяся в салоне автомобиля, по телефону сообщила о происшествии в отдел внутренних дел. В результате действий бдительных горожан водитель Ф. был задержан.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью.

Если вина подсудимого будет доказана, то в соответствии с санкцией части 2 статьи 264 УК РФ ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать заниматься определенной деятельностью до 3 лет.