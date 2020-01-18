Водоёмы освящены. Спасатели призывают к предельной осторожности во время омовения

Сегодня, в канун Крещения Господня (или Богоявления), священнослужители Мурманской области совершили водосвятный молебен. Ими были освящены водоёмы, оборудованные купелями, где все желающие вечером смогут окунуться в иордань со святой водой.

Служба прошла и в часовне, установленной на территории ПСЧ-4 Первого отряда ФПС по Мурманской области.

В народе ходит молва, что крещенская вода способна исцелять и укреплять душевные и телесные силы человека, потому многие верующие и неверующие набирают из проруби холодную воду, умываются, а самые смелые совершают омовение тел. Жители нашего региона - не исключение.

Главное управление МЧС России по Мурманской области обращается ко всем гражданам с просьбой быть предельно осторожными во время пребывания вблизи водных объектов на Крещение. Выход на лёд и купание в проруби небезопасно. Несчастные случаи и травмы при купании и плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности.