Водолазные спуски повышенной опасности проводятся в Кольском заливе

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков. Практические спуски водолазов – первые в новом учебном году. Они проходят в Кольском заливе с борта многофункционального модульного катера «Спасатель Кононенко». Водолазам предстоит выполнить ряд специальных задач на глубинах до 20 метров.

В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Как сообщает пресс-служба СФ, для обеспечения тренировок водолазов Северного флота применяется современное оборудование, поступившее на вооружение сил поискового спасательного обеспечения флота. Многофункциональный катер катамаранного типа «Спасатель Кононенко». Он несёт на борту необходимое оборудование для подводно-технических работ, в том числе телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350», способный действовать на глубине до 350 метров.